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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 19:30

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 17 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер», прямая видеотрансляция начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери – Пол Тирни.

В 1-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:0, а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Астон Виллы» (3:1). В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Тоттенхэм Хотспур» занял 4-е место.

Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».

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