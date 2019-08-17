«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 19:30
Сегодня, 17 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер», прямая видеотрансляция начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери – Пол Тирни.
В 1-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:0, а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Астон Виллы» (3:1). В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Тоттенхэм Хотспур» занял 4-е место.
Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
- 17 августа 2019
-
18:41
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
18:02
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:32
-
17:32
-
17:28
-
17:21
-
17:11
-
17:11
-
16:59
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:34
-
16:23
-
16:10
-
15:59
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:19
-
15:18
-
15:00
-
14:56
Партнерский контент