Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голевая феерия — в видеообзоре матча «ВВВ-Венло» — «Аякс»

Голевая феерия — в видеообзоре матча «ВВВ-Венло» — «Аякс»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов «ВВВ-Венло» принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Де Кул» в Венло и завершилась со счётом 4:1 в пользу амстердамского клуба.

Голами в составе «Аякса» отметились нападающие Клас-Ян Хунтелар, Давид Нерес и Душан Тадич, который успешно реализовал пенальти, а также полузащитник Хаким Зиеш. Автором единственного гола «ВВВ-Венло» стал хавбек Эверт Линторст.

«Аякс» набрал 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «ВВВ-Венло» (3) — на 11-м месте. В следующем туре амстердамский клуб 1 сентября проведёт матч со «Спартой», а «ВВВ-Венло» сыграет на выезде с «Утрехтом» 25 августа.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент