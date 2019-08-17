Голевая феерия — в видеообзоре матча «ВВВ-Венло» — «Аякс»
В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов «ВВВ-Венло» принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Де Кул» в Венло и завершилась со счётом 4:1 в пользу амстердамского клуба.
Голами в составе «Аякса» отметились нападающие Клас-Ян Хунтелар, Давид Нерес и Душан Тадич, который успешно реализовал пенальти, а также полузащитник Хаким Зиеш. Автором единственного гола «ВВВ-Венло» стал хавбек Эверт Линторст.
«Аякс» набрал 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «ВВВ-Венло» (3) — на 11-м месте. В следующем туре амстердамский клуб 1 сентября проведёт матч со «Спартой», а «ВВВ-Венло» сыграет на выезде с «Утрехтом» 25 августа.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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