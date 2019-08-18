Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Я в курсе, что ЦСКА — один из наших главных противников. И хочу забить Акинфееву в красно-белой форме», — приводит слова Шюррле пресс-служба «Спартака» на странице клуба в «Твиттере».

Московское дерби пройдёт на стадионе «Открытие Арена» завтра, 19 августа, начало матча — в 20:00 мск.

«Армейцы», набрав 10 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (8) — седьмое.

Напомним, Шюррле перешёл в «Спартак» этим летом из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды. В 2 матчах Премьер-Лиги немец отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.