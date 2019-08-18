«Спартак» продолжает обновляться. Хавбека Тамеза из Франции ждут в Москве

А за «молодёжку» красно-белых тем временем сыграл форвард, прошедший школу «ПСЖ». Об этом и многом другом – в обзоре дня.

«Манчестер Сити» лишился победы из-за VAR. Видеообзор матча с «Тоттенхэмом»



«Манчестер Сити» в матче 2-го тура английской Премьер-Лиги дома сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.



Открыл счёт на 20-й минуте полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг. Спустя три минуты хавбек «Тоттенхэма» Эрик Ламела дальним ударом забил ответный мяч. До перерыва «горожане» вновь вышли вперёд благодаря голу Серхио Агуэро. Ничью «шпорам» принёс полузащитник Лукас Моура, который вышел на замену и отличился первым же касанием.



В компенсированное время форвард хозяев Габриэл Жезус забил третий мяч, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Самый милый момент дня. Как Гвардиола и Агуэро мирились после конфликта Жёсткие слова в адрес друг друга на глазах переполненного «Этихада» — и обнимашки после гола.

«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в 1-м туре чемпионата Испании



В матче 1-го тура испанской Примеры «Сельта» из Виго принимала мадридский «Реал». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема на 12-й минуте. В середине второго тайма преимущество «сливочных» увеличил полузащитник Тони Кроос. На 80-й минуте хавбек Лукас Васкес довёл счёт до разгромного. В компенсированное время мяч в ворота «Реала» отправил полузащитник «Сельты» Икер Лосада.



Последние два гола мадридцы забили после удаления хавбека команды Луки Модрича, который получил прямую красную карточку в начале второй половины за фол на полузащитнике хозяев Денисе Суаресе.



Во 2-м туре чемпионата Испании «Реал» на своём поле сыграет с «Вальядолидом», а «Сельта» дома встретится с «Валенсией». Оба матча состоятся 24 августа.

Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Ниццы» Тамеза



«Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансферу полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза, сообщается в телеграм-канале комментатора Нобеля Арустамяна.



По данным источника, российский клуб также согласовал условия личного контракта с футболистом. Ожидается, что хавбек прилетит в Москву на следующей неделе.



Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Тамеза € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов считает полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке



В минувшем сезоне 25-летний Тамез принял участие в 40 матчах на клубном уровне. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццей» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов.

«Спартак» объявил о подписании Кутателадзе



Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании грузинского форварда Николоза Кутателадзе.



«Контракт с ФК «Спартак-Москва» подписал нападающий Николоз Кутателадзе. 18-летний грузинский игрок получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и «ПСЖ». Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов.



«Добро пожаловать в «Спартак», Николоз!» — сказано в сообщении московского клуба.



В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде.

Воспитанник «ПСЖ» ярко дебютировал за «Спартак». Пока – в молодёжке Молодёжное дерби осталось за «Спартаком». У ЦСКА первое поражение в сезоне.

«Спартак» вдесятером обыграл ЦСКА в молодёжном первенстве



В матче 6-го тура молодёжного первенства России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе академии „Спартак“ имени Фёдора Черенкова. Обслуживал матч Юрий Матвеев из Москвы.



Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Спартака» Максим Данилин. В начале второго тайма хавбек «армейцев» Наяир Тикнизян восстановил равновесие. На 63-й минуте спартаковцев вывел вперёд полузащитник Никита Мирошниченко. Через минуту красно-белые остались в меньшинстве из-за удаления защитника Максима Актисова. Несмотря на это, «Спартак» сумел удержать победу.

«Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ



В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола стал нападающий «Краснодар» Вандерсон, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте после передачи форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. В конце матча преимущество «быков» увеличил полузащитник Даниил Уткин.



Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате России достигла пяти встреч (четыре победы, одна ничья). Для «Тамбова» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне.

«Краснодар» за 12 секунд довёл мяч от своих ворот в чужие. Вот это гол! У Шапи первый голевой пас за основу «Краснодара». Первый в карьере!

«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу» в матче 2-го тура Лиги 1



В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



На 11-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Монако», который успешно реализовал нападающий «Метца» Хабиб Диалло. На 34-й минуте защитник гостей Рубен Агилар получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Во втором тайме, на 53-й минуте, Диалло оформил дубль и укрепил преимущество «Метца». Через 13 минут хавбек хозяев Рено Коад довёл счёт до разгромного. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, однако не сумел отметить результативными действиями.

«Монако» кошмарно начал сезон. Головина опять ждёт борьба за выживание Два раза по 0:3 – и «Монако» на дне таблицы. Дежавю.

«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура РПЛ



В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 0:0.



На 7-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику «Ахмата» Ризвану Уциеву за фол в эпизоде с полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным. Таким образом, петербургский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России, которая длится на протяжении 6 матчей.



«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте.