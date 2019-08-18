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«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 августа в 16:30

«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 августа в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Уфой» и «Ростовом». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев (Ставрополь) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный арбитр — Павел Шадыханов (Москва).

«Ростов» набрал 11 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 14 очков в 6 матчах.

С расписанием нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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