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В Бразилии пчёлы задержали начало матча

В Бразилии пчёлы задержали начало матча
Футбол / Южная Америка 0

Начало матча 15-го тура чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Интернасьонал» было отложено на 19 минут из-за необычного инцидента.

Встреча прошла в субботу, 17 августа, на стадионе «Кастелан» в Форталезе. Незадолго до стартового свистка судейская бригада обнаружила рой пчёл на одном из угловых флажков. Было решено отложить начало матча и согнать насекомых. Для этой цели была вызвана пожарная бригада, которая несколько раз пыталась сбить пчёл с флага при помощи сильных струй воды, однако насекомые всё равно возвращались к флагу и летали возле него. Начать матч удалось только после того, как угловой флажок был обработан химикатом.

Матч «Форталеза» — «Интернасьонал» завершился победой гостей со счётом 1:0.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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