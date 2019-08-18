«Брешия» объявила о переходе Балотелли
Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года. Завтра, 19 августа, футболист будет официально представлен в штаб-квартире клуба.
29-летний Балотелли является воспитанником «Интера». За свою карьеру он также выступал за «Лумеццане», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель». За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил 14 голов. Форвард является трёхкратным чемпионом Италии, а также однажды выигрывал чемпионат Англии.
В новом сезоне «Брешия» стартует в Серии А гостевым матчем с «Кальяри». Встреча состоится 25 августа на стадионе «Сардиния Арена».
«Локомотив» ради Рибери отказался от приглашения Балотелли
- 18 августа 2019
-
22:02
-
21:59
-
21:55
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:24
-
21:14
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:21
-
20:16
-
20:07
-
20:07
-
20:05
-
20:00
-
19:52
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:32
-
19:29
-
19:19
-
19:11
-
19:10
-
19:06
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:26
-
18:24
-
18:14
Партнерский контент