Малком пропустит 6 недель, он не сыграет со «Спартаком» и в матче 1-го тура ЛЧ

Вингер «Зенита» Малком пропустит из-за травмы шесть недель. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Георгий Черданцев.

«У меня не очень хорошие новости. По информации, которую я получил из футбольного клуба „Зенита“, подтвердились неутешительные диагнозы. Малком выбыл на шесть недель, а Дриусси — на четыре. Оба пропускают матч со „Спартаком“, а бразилец пропустит ещё и старт в Лиге чемпионов», — сказал Черданцев.

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.