Судья Турбин объяснил свой жест в адрес Малкома, который попал в него мячом

Арбитр Евгений Турбин объяснил жест, показанный вингеру «Зенита» Малкома, после того, как тот попал в него мячом.

«Начну с того, что мяч — это предмет, который игрок может использовать для физического воздействия на соперника или официальное лицо. Поэтому, признаюсь, поначалу были нехорошие мысли. Но затем Малком извинился, и последовала моя интуитивная реакция. Я почувствовал, откуда прилетел мяч, и бросил туда взгляд.

Что касается поднятого вверх большого пальца. Это самый распространённый жест, известный с античных времён. Показывавший его гладиатору выражал одобрение и оставлял того в живых. В данном случае в нём можно найти множество смыслов. Это и оценка мастерства футболиста, который попал в судью с расстояния 40 метров, и самоирония. Каждый найдёт что-то своё.

Я быстро успокоился. Но если придерживаться сухих правил, то преднамеренное попадание любым предметом в официальное лицо матча однозначно карается красной карточкой. Поэтому мыслей было много, но они все быстро улетучились, остался только позитив", — приводит слова Турбина RT на русском.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» РПЛ.