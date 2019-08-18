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Егоров: уверен, после игры «Спартак» — ЦСКА вопросов к нам не будет

Егоров: уверен, после игры «Спартак» — ЦСКА вопросов к нам не будет
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал изменения в судейских назначениях на матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Никакого заговора нет. К сожалению, жизненная ситуация. Арбитр Еськов получил травму икроножной мышцы. Единственным кандидатом на эту игру стал Сергей Карасев. Я уверен в его профессионализме. Уверен, что после игры к нам не будет вопросов», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Судьи на линиях — Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин.

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