Фелиша в матче с «Хетафе» заменили из-за мышечного спазма

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш не смог доиграть до финального свистка матч Ла Лиги с «Хетафе» (1:0), сообщает AS.



Жоау в своей дебютной игре за «Атлетико» успел отличиться красивым дриблингом и прорывом в штрафную зону, где его достаточно грубо остановил защитник «Хетафе». Но назначенный пенальти не смог реализовать Мората.



На 66-й минуте 19-летний португалец был заменён на Маркоса Льоренте, для которого это тоже была дебютная игра за мадридский клуб.



По словам главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Фелиш был заменён из-за мышечного спазма.

За годы своей карьеры Фелиш выступал в «Бенфике» В, «Бенфике», «Атлетико». В сборную Португалии приглашается с 2017 года. Жоау — обладатель золота Лиги наций УЭФА 2019 года.