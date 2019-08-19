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Фелиша в матче с «Хетафе» заменили из-за мышечного спазма

Фелиша в матче с «Хетафе» заменили из-за мышечного спазма
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш не смог доиграть до финального свистка матч Ла Лиги с «Хетафе» (1:0), сообщает AS.

Жоау в своей дебютной игре за «Атлетико» успел отличиться красивым дриблингом и прорывом в штрафную зону, где его достаточно грубо остановил защитник «Хетафе». Но назначенный пенальти не смог реализовать Мората.

На 66-й минуте 19-летний португалец был заменён на Маркоса Льоренте, для которого это тоже была дебютная игра за мадридский клуб.

По словам главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Фелиш был заменён из-за мышечного спазма.

За годы своей карьеры Фелиш выступал в «Бенфике» В, «Бенфике», «Атлетико». В сборную Португалии приглашается с 2017 года. Жоау — обладатель золота Лиги наций УЭФА 2019 года.

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