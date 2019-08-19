СМИ: Алексис в течение 48 часов может перейти в «Интер»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в ближайшее время может покинуть свою команду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, чилийский футболист в течение 48 часов может стать футболистом «Интера».
Отмечается, что в услугах форварда заинтересован наставник миланской команды Антонио Конте, который хочет усилить атакующую линию после того, как «Интер» не смог приобрести нападающего «Ромы» Эдина Джеко.
Возможно, что «Интер» возьмёт 30-летнего футболиста в аренду с правом последующего выкупа, при этом «Манчестер Юнайтед» на время аренды возьмёт расходы на оплату половину заработной платы Санчеса. Ранее стало известно, что зарплата Алексиса в стане манкунианцев может достигать £ 560 тыс. в неделю (около € 610 тыс.).
СМИ выяснили, сколько на самом деле зарабатывает Алексис в «Манчестер Юнайтед»
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