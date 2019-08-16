СМИ выяснили, сколько на самом деле зарабатывает Алексис в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» летом, судя по всему, так и не найдёт покупателей на нападающего Алексиса Санчеса, который после перехода в стан «красных дьяволов» так и не смог в полной мере проявить себя. Одной из причин, почему трансфер 30-летнего футболиста не состоялся, является его огромная зарплата.
Как сообщает Daily Mail, чилийский игрок помимо базовой зарплаты в размере £ 300 тыс. в неделю имеет другие доходы. Еще £ 100 тыс. каждую неделю форвард получает за использование своего образа. Кроме того, £ 5 млн Санчесу полагается каждый сезон, если он 30 раз появится в стартовом составе с учётом всех турниров.
Учитывая и другие бонусы и страховые выплаты зарплата Алексиса может достигать £ 560 тыс. в неделю (около € 610 тыс.). Более того, «Манчестер Юнайтед» платит ещё £ 5 млн агенту игрока Фернандо Фелисевичу.
- 16 августа 2019
-
09:13
-
09:00
-
08:42
-
08:25
-
08:08
-
07:51
-
06:58
-
06:21
-
06:04
-
05:48
-
05:18
-
03:42
-
03:32
-
03:03
-
01:43
-
01:29
-
01:00
-
00:48
-
00:25
-
00:16
- 15 августа 2019
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:01
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:40
-
22:36
-
22:25
-
22:22