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СМИ выяснили, сколько на самом деле зарабатывает Алексис в «Манчестер Юнайтед»

СМИ выяснили, сколько на самом деле зарабатывает Алексис в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» летом, судя по всему, так и не найдёт покупателей на нападающего Алексиса Санчеса, который после перехода в стан «красных дьяволов» так и не смог в полной мере проявить себя. Одной из причин, почему трансфер 30-летнего футболиста не состоялся, является его огромная зарплата.

Как сообщает Daily Mail, чилийский игрок помимо базовой зарплаты в размере £ 300 тыс. в неделю имеет другие доходы. Еще £ 100 тыс. каждую неделю форвард получает за использование своего образа. Кроме того, £ 5 млн Санчесу полагается каждый сезон, если он 30 раз появится в стартовом составе с учётом всех турниров.

Учитывая и другие бонусы и страховые выплаты зарплата Алексиса может достигать £ 560 тыс. в неделю (около € 610 тыс.). Более того, «Манчестер Юнайтед» платит ещё £ 5 млн агенту игрока Фернандо Фелисевичу.

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