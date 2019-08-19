Судья Матюнин признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»

Арбитр Алексей Матюнин разобрал свои решения в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Ахмат» (0:0).



«Момент с удалением я видел чётко в разрезе. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов.



Что касается отмены гола, конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения Азмун находится гораздо дальше, чем защитники. Если бы не было сигнала, то защитники не притормозили бы, и неизвестно, как развивались бы события дальше. Если я использовал бы принцип преимущества, а Азмун не забил бы гол, то по правилам я уже не смог бы удалить Уциева, а должен был показать ему только жёлтую карточку.



Неназначенный пенальти в ворота «Ахмата»? В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру.



Правильно ли отменён гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка», — цитирует Матюнина «Спорт-экспресс».

Отменённые голы «Зенита», удаление Уциева. Был ли прав судья игры в Питере? К бригаде Алексея Матюнина будут вопросы. На «Газпром Арене» её проводили свистом.