Судья Матюнин признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»

Арбитр Алексей Матюнин разобрал свои решения в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Ахмат» (0:0).
«Момент с удалением я видел чётко в разрезе. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов.
Что касается отмены гола, конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения Азмун находится гораздо дальше, чем защитники. Если бы не было сигнала, то защитники не притормозили бы, и неизвестно, как развивались бы события дальше. Если я использовал бы принцип преимущества, а Азмун не забил бы гол, то по правилам я уже не смог бы удалить Уциева, а должен был показать ему только жёлтую карточку.
Неназначенный пенальти в ворота «Ахмата»? В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру.
Правильно ли отменён гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка», — цитирует Матюнина «Спорт-экспресс».
- 19 августа 2019
-
16:16
-
16:06
-
15:57
-
15:52
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:32
-
14:14
-
14:14
-
14:02
-
13:54
-
13:41
-
13:32
-
13:22
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:19
-
12:06
-
12:02
-
11:53
-
11:46
-
11:45
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:01
-
10:54