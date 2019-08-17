Отменённые голы «Зенита», удаление Уциева. Был ли прав судья игры в Питере?

* В день матча стало известно, что самый дорогой новичок РПЛ этого лета Малком точно не сыграет с «Ахматом». «Зенит» на своём официальном сайте опубликовал новость о здоровье бразильца и Себастьяна Дриусси. Оба пропустят три-четыре недели, поэтому, возможно, не помогут сине-бело-голубым и во встрече с самым принципиальным соперником «Спартаком» в Москве 1 сентября.

* Малком, у которого возникли проблемы с бедром после фола Артура Юсупова (динамовец в этом эпизоде получил вторую жёлтую карточку), философски отреагировал на временное отстранение от игры. «У больших победителей самые глубокие шрамы», – написал бразилец на своей странице в «Инстаграме». Слова новичка «Зенита» были адресованы 2,8 млн подписчиков.

* В основу «Зенита» неожиданно попал Эмилиано Ригони, несмотря на то, что уже около месяца ведутся переговоры о его переходе в «Сампдорию». Итальянские СМИ сообщали, что генуэзский клуб согласовал с петербургским условия перехода аргентинца (аренда плюс выкуп за 11 млн), но взял паузу из-за высоких требований игрока по зарплате. На днях опять возобновил переговоры. Ригони не стал лишним в лимите как раз из-за травм Малкома и Дриусси. Кроме того, сел на скамейку Алексей Сутормин – его заменил Александр Ерохин. У «Ахмата», прежде всего, обращала на себя внимание замена голкипера: Виталий Гудиев вышел вместо неудачно сыгравшего со «Спартаком» Евгения Городова.

* Только формировавшийся сценарий игры изменило раннее удаление Ризвана Уциева на 7-й минуте. Пожалуй, в этом эпизоде московский судья Алексей Матюнин ошибся, навредив сразу обеим командам. Ерохин, убегая от капитана гостей, случайно зацепил сам себя за ногу и упал. Матюнин должен был дать продолжить игру и засчитать гол Сердара Азмуна. В результате «Зенит» лишился забитого мяча, а «Ахмат» незаслуженно получившего красную карточку Уциева.

* После удаления «Ахмат» перестроился на 5-2-2 с Денисом Глушаковым в гибридной роли. Он либо поднимался к полузащитникам, либо становился пятым защитником. Однако роль «бровочника» не знакома Глушакову, который к тому же находится не в оптимальной форме. «Зенит» организовал несколько опасных атак слева. Рашид Рахимов успел перестроить команду до того, как пропустить – опустил ещё одного игрока в центр поля, чтобы стало легче обороняться.

* Имея численный перевес, чемпион всё равно владел большим преимуществом и создавал моменты. Первый тайм «Зенит» выиграл по владению мячом 60% на 40%, а по ударам – 9:4 (в створ – 3:0). Одним из ходом Сергея Семака по взлому обороны «Ахмата» стали резкие рывки вперёд центральных защитников – Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича. Тем не менее у хозяев были проблемы с решениями в чужой штрафной или с последним пасом. Показалось, что в целом зенитовцы чуть-чуть снизили концентрацию при игре 11 на 10.

* Интересное решение Семака в перерыве. – замена Игоря Смольникова на Юрия Жиркова. Направо перешёл Дуглас Сантос. С одной стороны, хозяева остались без правоногого игрока, который мог бы делать кроссы в штрафную, однако врывания бразильца через полуфланги и центр давало команде Семака больше возможностей для розыгрыша. Один из лучших моментов был как раз у Дугласа, пробившего из-за штрафного.

* «Ахмат» успешно применял офсайдную ловушку, сорвав таким образом несколько опасных атак сине-бело-голубых. Впрочем, в начале второго тайма бригада Матюнина, похоже, ещё раз ошиблась, отменив гол Ригони. Положение вне игры выглядело очень сомнительным. Судьи выслушивали о себе не самые приятные слова с трибун «Газпром Арены».

* «Зенит» в целом действовал очень просто, стремясь додавить соперника. Игра уходила на фланги, а там делался расчёт на подачи в исполнения свежего Юрия Жиркова или Ригони, который, как правило, затягивал с передачами. Вдобавок оборона «Ахмата» в целом сумела нейтрализовать Артёма Дзюбу и Азмуна. Нападающим хозяев не хватало острых открываний.

* Счёт ударов во втором тайме 13:3 (в створ — 2:2) в пользу «Зенита». Тем не менее эмоций в игре оказалось больше, чем разума и креатива. В концовке всё едва не завершилось дракой. Игроки «Ахмата» выдержали физически более 80 минут игры вдесятером и удержали нулевую ничью. Если «Ростов» победит завтра в Уфе, то догонит лидера.



* В концовке всё едва не завершилось дракой — удаление заработал Ракицкий.