«Спартак» — ЦСКА: Жиго открыл счёт

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго открыл счёт в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0, идёт второй тайм).

Жиго подключился к контратаке красно-белых и ударом головой в падении замкнул передачу с фланга, которую выполнил Андре Шюррле.

Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступают Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

ЦСКА, набрав 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (8) — на 8-м месте.