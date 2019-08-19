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Понсе: мы очень рады, что у «Спартака» такой голкипер

Понсе: мы очень рады, что у «Спартака» такой голкипер
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе в перерыве матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0) отметил игру одноклубника — Александра Максименко.

«Энергетика в дерби впечатляющая. Очень жаль, что не могу играть сегодня с партнёрами. Мне бы очень хотелось выйти и сыграть. Максименко невероятен, он и в предыдущем матче нас выручал. Мы очень рады, что у нас такой голкипер. Всякий раз, когда это нужно, он нас выручает», — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв.

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