Понсе: мы очень рады, что у «Спартака» такой голкипер

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе в перерыве матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0) отметил игру одноклубника — Александра Максименко.



«Энергетика в дерби впечатляющая. Очень жаль, что не могу играть сегодня с партнёрами. Мне бы очень хотелось выйти и сыграть. Максименко невероятен, он и в предыдущем матче нас выручал. Мы очень рады, что у нас такой голкипер. Всякий раз, когда это нужно, он нас выручает», — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв.