Пулишич не перешёл в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью
Полузащитник Кристиан Пулишич, который перешёл в «Челси», имел вариант с продолжением карьеры в «Манчестер Юнайтед». Однако, как сообщает The Telegraph, 20-летний игрок отказал манкунианцам из-за Жозе Моуринью, который тогда возглавлял команду.
Футболист сборной США был насторожен тем, что португальский специалист не любит делать ставку на молодых игроков и не даёт им регулярной игровой практики. Отец Пулишича также негативно относился к Моуринью.
Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн. Последние полгода он провёл в «Боруссии» на правах аренды. В нынешнем сезоне американец трижды появлялся на поле, отметившись одной голевой передачей.
«Челси» представил Пулишича
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