«Челси» представил Пулишича
«Челси» представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Лондонский клуб опубликовал в "Инстаграме" фотографию хавбека с футболкой «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж».
20-летний Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн. Последние полгода он провёл в «Боруссии» на правах аренды. В нынешнем сезоне американец принял участие в 20 матчах немецкого национального чемпионата (9 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол в семи матчах Лиги чемпионов.
Контракт футболиста с английским клубом действителен до окончания сезона-2023/24.
Пулишич: в полном восторге от перехода в «Челси»
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