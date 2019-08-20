Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Сегодня, 20 августа, первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян наградили национальной премией РФС за вклад в развитие футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Поздравляем Станислава Саламовича!» — говорится в официальном «твиттере» сборной России.

10 августа 2016 года Черчесов возглавил сборную России. Его контракт со сборной действовал до конца чемпионата мира 2018 года. На мировом первенстве российская команда дошла до четвертьфинала, где сыграла вничью со сборной Хорватии в основное и дополнительное время со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти проиграла со счётом 3:4.

После турнира Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА. Позже РФС объявил о подписании контракта со специалистом по схеме «2+2».