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Азар восстанавливается от травмы с опережением графика

Азар восстанавливается от травмы с опережением графика
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в строй после травмы раньше ожидаемых сроков, сообщает Marca.

По словам издания, медицинский штаб «сливочных» не исключает, что бельгийский футболист сможет выйти на поле уже в матче с «Вильярреалом» в 3-м туре испанской Примеры, который состоится 1 сентября. Врачи «Королевского клуба» остались под впечатлением от скорости восстановления 28-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что из-за мышечного повреждения бедра, полученного на тренировке, Азар пропустит три-четыре недели.

Азар перешёл в «Реал» в это межсезонье из лондонского «Челси», цвета которого защищал с 2012 года. Сумма трансфера бельгийского нападающего составила примерно € 100 млн. При этом в СМИ сообщалось, что она может увеличиться за счёт бонусов.

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