Азар восстанавливается от травмы с опережением графика

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в строй после травмы раньше ожидаемых сроков, сообщает Marca.
По словам издания, медицинский штаб «сливочных» не исключает, что бельгийский футболист сможет выйти на поле уже в матче с «Вильярреалом» в 3-м туре испанской Примеры, который состоится 1 сентября. Врачи «Королевского клуба» остались под впечатлением от скорости восстановления 28-летнего форварда.
Ранее сообщалось, что из-за мышечного повреждения бедра, полученного на тренировке, Азар пропустит три-четыре недели.
Азар перешёл в «Реал» в это межсезонье из лондонского «Челси», цвета которого защищал с 2012 года. Сумма трансфера бельгийского нападающего составила примерно € 100 млн. При этом в СМИ сообщалось, что она может увеличиться за счёт бонусов.
- 20 августа 2019
-
16:16
-
16:04
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:09
-
15:05
-
14:44
-
14:39
-
14:35
-
14:16Круговой подписал контракт с «Зенитом» Эксклюзив
-
14:01
-
13:55
-
13:35
-
13:31
-
13:17
-
13:14
-
13:04
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:24
-
12:11
-
12:02
-
11:44
-
11:42
-
11:32
-
11:23
-
11:15