Азар восстанавливается от травмы с опережением графика

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в строй после травмы раньше ожидаемых сроков, сообщает Marca.



По словам издания, медицинский штаб «сливочных» не исключает, что бельгийский футболист сможет выйти на поле уже в матче с «Вильярреалом» в 3-м туре испанской Примеры, который состоится 1 сентября. Врачи «Королевского клуба» остались под впечатлением от скорости восстановления 28-летнего форварда.



Ранее сообщалось, что из-за мышечного повреждения бедра, полученного на тренировке, Азар пропустит три-четыре недели.



Азар перешёл в «Реал» в это межсезонье из лондонского «Челси», цвета которого защищал с 2012 года. Сумма трансфера бельгийского нападающего составила примерно € 100 млн. При этом в СМИ сообщалось, что она может увеличиться за счёт бонусов.

В «Реале» всё измени… Стоп. А что вообще происходит в «Реале»? Половина революции свершилась. Потом всё подвисло.