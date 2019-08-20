Егоров: Семак лично извинился перед нами и попросил извиниться перед Матюниным

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о беседе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком после событий в матче 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0).



После финального свистка ассистент Семака Виллиам де Оливейра начал что-то объяснять главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его помощнику. Главный тренер сине-бело-голубых оттолкнул бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»



«Я разговаривал с Сергеем Богдановичем после того, как он публично попросил прощения за эмоции. Он также лично извинился перед нами и попросил извиниться перед Матюниным, так как у него нет его номера», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Судья Матюнин признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»