Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Егоров: Семак лично извинился перед нами и попросил извиниться перед Матюниным

Егоров: Семак лично извинился перед нами и попросил извиниться перед Матюниным
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о беседе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком после событий в матче 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0).

После финального свистка ассистент Семака Виллиам де Оливейра начал что-то объяснять главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его помощнику. Главный тренер сине-бело-голубых оттолкнул бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

«Я разговаривал с Сергеем Богдановичем после того, как он публично попросил прощения за эмоции. Он также лично извинился перед нами и попросил извиниться перед Матюниным, так как у него нет его номера», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Судья Матюнин признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент