«Челси» поддержал Сарри, у которого диагностировали пневмонию

«Челси» поддержал бывшего главного тренера клуба Маурицио Сарри, ныне возглавляющего «Ювентус», у которого была диагностирована пневмония.



«Все мы в „Челси“ обращаемся с наилучшими пожеланиями к Маурицио Сарри, который в данный момент лечится от пневмонии. Поправляйся скорее, Маурицио», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси», опубликованном на странице в «Твиттере».



Напомним, 19 августа пресс-служба «Ювентуса» сообщила о диагнозе Сарри. Врачи назначили 60-летнему итальянскому тренеру специальную терапию. В ближайшее время Сарри не сможет руководить туринской командой.



Сарри возглавил «Ювентус» в июне 2019 года. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года.

У Сарри диагностирована пневмония