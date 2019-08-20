Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти
Нападающий «Чарльтон Атлетик» Лайл Тэйлор оригинальным образом забил гол с пенальти в матче 3-го тура английского Чемпионшипа с «Барнсли» (2:2).
Форвард вместо разбега подошёл к «точке» вразвалочку и пробил точно в угол ворот. Эпизод произошёл на 89-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Барнсли».
Видео можно посмотреть в «Твиттере» Чемпионшипа.
29-летний Тэйлор выступает за «Чарльтон Атлетик» с 2018 года. В составе английского клуба он принял участие в 48 матчах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 14 результативных передач.
«Чарльтон», набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая лидирующему «Лидс Юнайтед» только по разнице забитых и пропущенных мячей.
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