Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти

Нападающий «Чарльтон Атлетик» Лайл Тэйлор оригинальным образом забил гол с пенальти в матче 3-го тура английского Чемпионшипа с «Барнсли» (2:2).

Форвард вместо разбега подошёл к «точке» вразвалочку и пробил точно в угол ворот. Эпизод произошёл на 89-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Барнсли».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Чемпионшипа.

29-летний Тэйлор выступает за «Чарльтон Атлетик» с 2018 года. В составе английского клуба он принял участие в 48 матчах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 14 результативных передач.

«Чарльтон», набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая лидирующему «Лидс Юнайтед» только по разнице забитых и пропущенных мячей.