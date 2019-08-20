Хавбек «Реала» Б. Диас пропустит 3-4 недели из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас выбыл из строя из-за травмы приводящей мышцы, сообщает AS.

По данным источника, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы. Таким образом, он вернётся в строй не раньше начала-середины сентября.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен отдать Диаса в аренду в клуб, в котором он будет получать регулярную игровую практику, но сделка пока не состоялась.

Диас перешёл в «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 17 млн. В минувшем сезоне 20-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Сумма отступных составляет € 750 млн.