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Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться

Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
Футбол / Испания 0

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович опроверг информацию, что он может перейти в другой клуб на правах аренды.

«Зидан верит в меня. Его мнение обо мне не изменилось за то время, что мы сотрудничаем. Я учусь у него день за днём. Мне это очень приятно, так как он, как игрок и тренер, находится на вершине мирового футбола.

Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости. Я привык ко всем видам комментариев с начала карьеры и смирился с этим. Время покажет, что есть правда», — приводит слова Йовича Novosti.rs.

Ранее сообщалось, что 21-летний нападающий не произвёл впечатления на Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому на «Сантьяго Бернабеу» начали рассматривать вариант с арендой футболиста в другой клуб.

«Реал» может отдать в аренду Йовича, за которого этим летом заплатил € 60 млн
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