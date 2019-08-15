«Реал» может отдать Йовича в аренду, за которого этим летом заплатил € 60 млн

Форвард «Реала» Лука Йович может сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Marca со ссылкой на сербскую прессу.

Согласно информации источника, 21-летний нападающий не произвёл впечатления на главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки. Поэтому на «Сантьяго Бернабеу» начали рассматривать вариант с арендой футболиста в другой клуб.

О переходе 21-летнего Йовича из немецкого «Айнтрахта» стало известно 4 июня. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Трансфер игрока обошёлся «Королевскому клубу» в € 60 млн.

В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.