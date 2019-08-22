Намли: в этот раз вина на всех нас

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли прокомментировал первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).



«Когда проигрываешь 0:4, легко переходить на личности. Победили мы «Порту» — и никто не говорил о том, как плохи наши игроки. Зато после поражений — да.

Сегодня у всех нас плохой день. Маркус не раз показывал свои качества, они важны для «Краснодара». Это хороший игрок и человек, важный элемент команды. И проигрывает, и побеждает команда. В этот раз вина на всех нас.



На скамейке Мусаева не было. Но в перерыве, конечно, мы общались. Нам говорили, что мы играем не лучшим образом, но счёт был всего 0:1. Тренеры просили играть острее, агрессивнее, показывать свою силу, больше давить. А мы этого не сделали. Потому и 0:4», — приводит слова Намли Sport24.