Ужасный матч в Греции! Теперь не хватит и того, что «быки» сделали в Порту

«Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса».

* У «Олимпиакоса» перед встречей с «Краснодаром» была беспроигрышная серия, длившаяся с марта. С того времени за 12 матчей в чемпионате Греции и квалификации Лиги чемпионов команда Педру Мартинша одержала 11 побед при одной ничьей с общим счётом 33:3. Последнее поражение греки потерпели в Кубке страны от «ПАС Ламиа», когда их ворота защищал Юрий Лодыгин.

Фанаты «Олимпиакоса» — это те, кто вывесил флаг России на матче с «Динамо» Киев Правда, дело было не в любви к России.

* «Краснодар» потерял травмированного капитана, центрального защитника Александра Мартыновича, а также не мог рассчитывать на нападающего Ари. Под вопросом был и выход на поле Реми Кабелла, но француз всё-таки попал в основу. На скамейке остался герой ответного матча с «Порту» Магомед-Шапи Сулейманов, которого заменил Юнес Намли.

«Проиграли команде, которая НИКОГДА не выигрывала ни одного матча в ЛЧ? Хахаха!» Что пишут португальские СМИ и болельщики о победе «Краснодара» над «Порту».

* Кабелла продержался полтайма, после чего попросил замену. Похоже, он усугубил повреждение, неудачно вступив в отбор мяча. Любопытно, что француз играл ближе к левому флангу, тогда как Намли действовал в схеме 4-4-2 (при обороне) на позиции под нападающим. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продолжает искать лучшие позиции для новичков, подстраиваясь тактически под соперника.



* «Олимпиакос» начал осторожнее против «Краснодара», чем более сильный индивидуально «Порту», и российская команда имела возможность забить ценный выездной гол в первые 15 минут. Самый горячий эпизод – попадание мяча в руку игрока хозяев после удара Вандерсона. К сожалению для «Краснодара», испанский судья Карлос Дель Серро Гранде, выслушав подсказку от помощников с VAR, не стал указывать на «точку». Видимо, из-за маленького расстояния между бьющим и защищающимся.

* Первый тайм «Олимпиакос» выиграл с большим преимущество по ударам — 11:2 (в створ – 3:1). План Мусаева работал плохо, а хозяева нашли слабое место в обороне гостей и регулярно били в него. Кристиан Рамирес либо пускал оппонента за спину, либо давал ему свободно принимать мяч, идти в обводку или делать передачу. Миниатюрный португалец Даниэл Поденсе просто разрывал эквадорца. Вдобавок у Рамиреса отсутствовала при обороне нужная связь с Намли и центральным защитником Йоном Гудни Фьолусоном.

* Тем не менее гол красно-белых стал результатом не давления на Рамиреса, а невынужденной ошибки Руслана Камболова. Опорный полузащитник потерял мяч и оставил свободной свою зону. Кроме того, блестяще всё исполнил испанец Мигель Герреро, пробивший в дальний угол – без шансов для Матвея Сафонова.

* В начале второго тайма до появления на поле Сулейманова у «Краснодара» почти ничего не получалось: лишь 35% владения мячом, ноль ударов по воротам. А вот Шапи мог забить первым же касанием, среагировав на ошибку защитника «Олимпиакоса» под прессингом Маркуса Берга. Однако герой матча в Порту пробил выше цели.

* Игра Берга в очередной раз разочаровала. Весь матч он действовал словно сам по себе, а перед своей заменой на 68-й минуте упустил лучший голевой момент «Краснодара». Здорово сыграли и Тонни де Вильена, разогнавший контратаку, и Вандерсон, сделавший в нужную секунду проникающую передачу на шведа. Но Берг плохо принял мяч и, понимая, что у него нет скорости, пробил рано и неточно.



* Где у «Краснодара» было тонко, там в результате и порвалось. Странно, что тренерский штаб «быков» никак не решил проблему с флангом Рамиреса. Вандерсон после перехода налево тоже слабо помогал в обороне эквадорцу. Кажется, можно было поменять местами крайних или центральных защитников, либо выпустить Дмитрия Стоцкого до того, как гости исчерпали все три замены. Но, прежде всего, на результате отразилась усталость: «Олимпиакос» сейчас проводит один матч в неделю, «Краснодара» – по два. Например, «наевшийся» Камболов просто перестал успевать за игрой.

* После второго пропущенного мяча у «Краснодара» совсем пропала организация. Кто в лес, кто по дрова. Команде Мусаева сохранить бы любыми способами 0:2, однако в концовке бронзовый призёр РПЛ пережил кошмар. Вышедший на замену серб Лазар Ранджелович оформил дубль, а Даниэл Поденсе забил заслуженный гол.

Отыграть четыре мяча в домашнем матче «быкам» поможет только чудо, это даже более сложная задача, чем была в Порту.