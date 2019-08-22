«Манчестер Юнайтед» выплатит Алексису € 40 млн, если он перейдёт в «Интер»

«Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить около € 40 млн, если переход нападающего Алексиса Санчеса в «Интер» состоится. Представители обоих клубов провели очередные переговоры о переходе чилийского футболиста, итальянская сторона хочет оформить трансфер до выходных.



Ожидается, что сделка будет включать в себя возможность для «Интера» взять форварда в аренду с последующим правом выкупа. Однако нерадзурри готовы платить Санчесу только £ 150 тыс. в неделю, если он подпишет постоянный контракт. В то же время чилиец в настоящее время по контракту с «МЮ» зарабатывает £ 500 тыс. в неделю.

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» по контракту будет обязан выплатить оставшуюся часть зарплаты за два года, а это в общей сложности около € 40 млн. Отмечается, что следующим летом на нападающего будет установлена выкупная цена в размере около £ 15 млн. Если «Интер» воспользуется этим вариантом, то эти средства английский клуб пустит на оплату части заработной платы Санчеса.

