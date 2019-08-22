ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018
ФИФА в социальной сети поздравила нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу с днём рождения. Сегодня футболисту исполняется 31 год.
ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.
Если у вас не отображается видеозапись, её посмотреть в «твиттере» чемпионата мира-2018.
Дзюба — двукратный обладатель Кубка России (2014, 2016), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016), чемпион России (2018/2019). Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года. После того, как вратарь Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной, Дзюба стал новым капитаном команды.
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