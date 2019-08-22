Блестящий гол не спас «Ди-Си» от проигрыша «Нью-Йорк Ред Буллз», Руни был удалён

«Ди-Си Юнайтед» потерпел поражение в домашнем матче MLS с «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча прошла «Ауди Филд» в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:2.
Гости вышли вперёд уже на 6-й минуте – отличился полузащитник Алехандро Ромеро. На 24-й минуте хозяева остались в меньшинстве – прямую красную карточку за удар соперника в лицо получил нападающий Уэйн Руни. В концовке первой половины встречи составы уравнялись, после того как вторым «горчичником» был награждён защитник команды из Нью-Йорка Амро Тарек.
В начале второго тайма, на 55-й минуте, «Ди-Си» сумел восстановить равенство в счёте благодаря красивому удару нападающего Олы Камары, однако уже спустя 4 минуты «Ред Буллз» снова вышли вперёд усилиями защитника Даниэля Ройера, реализовавшего пенальти. До конца матча хозяева так и не сумели уйти от поражения.
«Нью-Йорк Ред Буллз», набрав 41 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице MLS. «Ди-Си Юнайтед» (39) – 10-й.
Видео доступно на «Чемпионате».
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