МВД возбудило дело из-за договорного характера матча ПФЛ

Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело из-за оказания «противоправного влияния на результат» матча 27-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19 зоны «Юг» между «Чайкой» и «Черноморцем». Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного расследования МВД совместно с ФСБ в городах Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске было проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд.
«Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в Следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», — цитирует Вовк «РБК-Спорт».
- 22 августа 2019
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