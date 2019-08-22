В офисе владельца «Чайки» прошли обыски, клуб обвиняют в обмане букмекеров

Накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.



«В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов, – цитирует „Блокнот Ростов“ своего источника.



Он также отметил, что руководили обыском представители главного управления экономической безопасности МВД из Москвы.



Ранее «Чайку» уже подозревали в проведении договорного матча. В прошлом сезоне подозрения вызвала игра в ПФЛ, когда команда из Песчанокопска обыграла новороссийский «Черноморец» (3:1). По итогам расследования, которое проводил Российский футбольный союз, виновными назвали главного тренера и трёх игроков «Черноморца» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.