Чалов: буду выкладываться за молодёжку на 110 процентов

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов сказал, что готов к конкуренции с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой за место в основе в национальной команде России, но при этом не откажется от вызова в молодёжную сборную страны.

«Приму любое решение. Скажут ехать в молодёжку — с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. У неё очень важные матчи — с Сербией, Болгарией. Вызовут в первую сборную — постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Фёдор забил 2 мяча (1 — с пенальти) в 6 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе 21-летнего игрока также 1 результативная передача.

Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.