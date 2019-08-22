Чалов: буду выкладываться за молодёжку на 110 процентов

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов сказал, что готов к конкуренции с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой за место в основе в национальной команде России, но при этом не откажется от вызова в молодёжную сборную страны.
«Приму любое решение. Скажут ехать в молодёжку — с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. У неё очень важные матчи — с Сербией, Болгарией. Вызовут в первую сборную — постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.
В нынешнем сезоне Фёдор забил 2 мяча (1 — с пенальти) в 6 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе 21-летнего игрока также 1 результативная передача.
Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 22 августа 2019
-
18:42
-
18:28
-
18:27
-
18:10
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:27
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:54
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07
-
14:47
-
14:47
-
14:39
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:03
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:53
-
12:43
-
12:37