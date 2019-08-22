Источник: Ракитич останется в «Барселоне»

Центральный полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич не покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна, утверждает Marca.

На этой неделе заполучить 31-летнего хорвата пытался туринский «Ювентус», но руководство сине-гранатовых отклонило предложение. Ранее этим летом приобрести игрока пробовали также «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Ракитич не заинтересован в смене клуба. Хавбек намерен до конца доработать контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2021 года.

Иван выступает за каталонскую команду с 2014 года. В минувшем сезоне он забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Во 2-м туре испанской Примеры «Барселона» встретится с «Бетисом» из Севильи. Матч состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 25 августа и начнётся в 22:00 мск.