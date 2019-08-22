Марсьяль: необходимо ввести запрет для людей, которые разжигают ненависть

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль прокомментировал расистские оскорбления, которым подвергся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после выездного матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Во втором тайме Погба не реализовал пенальти.
«Это невозможно искоренить в обществе. Находясь на поле, мы ничего не можем с этим поделать. Будучи футболистами, мы находимся среди белых людей, чёрных людей, людей всех цветов.
Есть такое французское выражение: «Мы все одинаковые». Необходимо ввести запрет для людей, которые разжигают эту ненависть. Люди ходят на футбольные стадионы, чтобы хорошо провести время и насладиться игрой, и там нет места ненависти. Я за любовь, а не ненависть», — приводит слова Марсьяля Sky Sports.
- 22 августа 2019
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