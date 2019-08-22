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Саншеш близок к переходу в «Лилль»

Саншеш близок к переходу в «Лилль»
Футбол / Германия 0

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш близок к переходу в «Лилль». Руководство французского клуба уверено в трансфере, сообщает L’Équipe.

Саншеш хочет сменить команду, поскольку уверен, что не будет играть важную роль в «Баварии» в нынешнем сезоне.

«Лилль» сейчас ведёт переговоры о приобретении Ренату. В клубе уверены, что им удастся согласовать сделку до закрытия летнего трансферного окна, поскольку мюнхенцы не требует за 22-летнего португальца слишком много.

Саншеш выступает за «Баварию» с 2016 года. В минувшем сезоне хавбек забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Ренату с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги рассчитан до 30 июня 2021 года.

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