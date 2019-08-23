Роналду: уйду из сборной Португалии, только если меня перестанут приглашать

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как долго он ещё планирует защищать цвета сборной Португалии.
«Я не закрываю дверь в сборную Португалии. Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда буду готов прибыть в расположение команды. Уйду из сборной, только если меня перестанут приглашать.
Чемпионат мира в Катаре? Я этого не исключаю. Думаю, я буду недалеко от сборной в это время.
Я пережил множество прекрасных моментов вместе со сборной Португалии. Может быть, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной.
Португалия — это страна, где я хотел бы жить. Уверен, через несколько лет я вместе со своей семьёй буду жить здесь», — приводит слова Роналду AS.
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