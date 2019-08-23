«Фиорентина» ярко представила Рибери

«Фиорентина» ярко представила своим болельщикам новичка команды полузащитника Франка Рибери. Итальянский клуб устроил красочную презентацию французского игрока перед несколькими тысячами фанатов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Рибери являлся свободным агентом, поэтому достался флорентийскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2021 года. Этим летом Рибери получил статус свободного агента после окончания срока контракта с «Баварией», за которую отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке мюнхенского клуба, стал автором семи забитых мячей, а также сделал четыре результативные передачи.



Ранее сообщалось, что Рибери ради перехода «Фиорентину» отказался от предложений московских «Динамо» и «Спартака», а также клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.