«Бешикташ» сделал предложение по Гоналону, которым интересуется «Спартак»

Стамбульский «Бешикташ» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, турецкий клуб предложил «Роме» вариант с годичной арендой хавбека с правом последующего выкупа. Фаворитом в борьбе за игрока считается «Бордо». Также француз входит в сферу интересов «Спартака», «Ренна» и «Галатасарая».

В минувшем сезоне 30-летний Гоналон выступал на правах аренды в составе «Севильи». На счету французского полузащитника 13 матчей испанской Примеры, а также один забитый мяч. Также Гоналон выступал за «Лион» с 2009 по 2017 год. Хавбек играл в составе национальной команды Франции с 2011 по 2015 год. Контракт футболиста с «Ромой» действует до лета 2021 года.