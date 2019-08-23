«Манчестер Сити» выпустил лимитированную серию формы в поддержку геев и лесбиянок. Форма, которая стоит около € 27, будет продаваться в течение сезона, а её выпуск приурочен к гей-параду в Манчестере. Он состоится сегодня, 23 августа.



Технический спонсор «горожан» Puma ранее устроил конкурс для студентов университета Манчестер Метрополитан на лучший дизайн формы в поддержку ЛГБТ. В итоге на форме изображены радужный флаг, а также несколько надписей в разных местах: «Гордимся», «Футбол против гомофобии» и «Вместе мы выстоим».

«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок Фото : «Манчестер Сити»

После двух туров «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги третье место, набрав четыре очка.

Календарь матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».