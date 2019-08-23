«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок
«Манчестер Сити» выпустил лимитированную серию формы в поддержку геев и лесбиянок. Форма, которая стоит около € 27, будет продаваться в течение сезона, а её выпуск приурочен к гей-параду в Манчестере. Он состоится сегодня, 23 августа.
Технический спонсор «горожан» Puma ранее устроил конкурс для студентов университета Манчестер Метрополитан на лучший дизайн формы в поддержку ЛГБТ. В итоге на форме изображены радужный флаг, а также несколько надписей в разных местах: «Гордимся», «Футбол против гомофобии» и «Вместе мы выстоим».
«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок
Фото: «Манчестер Сити»
После двух туров «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги третье место, набрав четыре очка.
Календарь матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
- 23 августа 2019
-
12:45
-
12:35
-
12:27
-
12:17
-
12:09
-
11:56
-
11:49
-
11:35
-
11:25
-
11:24
-
11:07
-
10:55
-
10:49
-
10:38
-
10:25
-
10:19
-
10:09
-
09:59
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:26
-
09:10
-
08:56
-
08:25
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:55
-
04:58
-
01:50
-
01:37
-
01:23
-
00:54
-
00:48
Партнерский контент