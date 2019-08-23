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«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок

«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» выпустил лимитированную серию формы в поддержку геев и лесбиянок. Форма, которая стоит около € 27, будет продаваться в течение сезона, а её выпуск приурочен к гей-параду в Манчестере. Он состоится сегодня, 23 августа.

Технический спонсор «горожан» Puma ранее устроил конкурс для студентов университета Манчестер Метрополитан на лучший дизайн формы в поддержку ЛГБТ. В итоге на форме изображены радужный флаг, а также несколько надписей в разных местах: «Гордимся», «Футбол против гомофобии» и «Вместе мы выстоим».

«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок
«Манчестер Сити» выпустил лимитированную форму в поддержку геев и лесбиянок
Фото: «Манчестер Сити»

После двух туров «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги третье место, набрав четыре очка.

Календарь матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

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