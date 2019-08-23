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Норвежский клуб подписал контракт с 16-летним Лионелем Месси

Норвежский клуб подписал контракт с 16-летним Лионелем Месси
Футбол / Прочие турниры 0

Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» заключил контракт с 16-летним футболистом по имени Лионель Месси. Игрок ранее носил имя Даниэль Аре Кнутсен, но был так впечатлён игрой Месси, что решил полностью сменить своё имя в честь аргентинца.

«У меня был план поменять своё имя на некоторое время, и Лионель Месси — мой самый большой кумир. Хочу сказать, что я стараюсь изо всех сил, чтобы играть по-своему. Можно увидеть некоторые сходства с ним, но мой талант, вероятно, не так велик, как у него», — цитирует норвежца VG.

«Ранее я шутил, что мы должны искать Криштиану Роналду. Месси в первую очередь будет играть в молодёжной команде, но мы надеемся, что он в конце концов присоединится к первой команде», — сказал Рунар Бо Эриксен, генеральный директор «Юнкерена».

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