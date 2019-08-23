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Комбаров ответил, будет ли праздновать, если забьёт гол «Спартаку»

Комбаров ответил, будет ли праздновать, если забьёт гол «Спартаку»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком», за который он выступал ранее.

«Я очень жду игру со «Спартаком». Это как ожидание Нового года или дня рождения. Ощущения как в детстве. Понимаю, что для моей жизни это большое событие. Это как дерби, когда 80 тысяч в «Лужники» приходило. Здесь такие же чувства. Какой жду встречи с болельщиками? Тёплой и дружелюбной. У меня с болельщиками никогда не было никаких проблем, наоборот, они только поддерживали меня, за что я благодарен. Мы разошлись хорошо. Я просто ушёл в другой клуб, но мы остаёмся добрыми товарищами.

Буду ли праздновать гол, если забью? Давайте я сначала забью (улыбается). Но, скорее всего, нет. «Спартак» — не чужая для меня команда. Я провёл там девять великолепных лет», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полностью интервью с Дмитрием Комбаровым читайте скоро на «Чемпионате».

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