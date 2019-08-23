«Барселона» близка к подписанию Бентанкура за € 60 млн

«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура, утверждает TyC Sports.

Согласно информации источника, трансфер 22-летнего хавбека «старой синьоры» обойдётся каталонскому клубу в € 60 млн. При этом чемпион Италии получит только половину этой суммы. Остальные € 30 млн будут перечислены на счета «Боки Хуниорс», который владеет 50% прав на футболиста.

Бентанкур перешёл в «Ювентус» летом 2017 года. Его трансфер из «Боки Хуниорс» обошёлся туринскому клубу в € 12,5 млн. В прошлом сезоне уругваец принял участие в 40 матчах за «Юве». На его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до лета 2024 года. За сборную Уругвая футболист сыграл 23 матча.