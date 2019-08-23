Руководство «Барселоны» в гневной форме предъявило претензии Дембеле
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль провёл экстренную встречу с Муссой Сиссоко, агентом вингера сине-гранатовых Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.
На встрече представитель каталонского клуба в гневной форме предъявил претензии агенту французского футболиста за то, что тот скрыл травму от медицинского штаба, чтобы провести выходные с семьёй. «Барса» ещё раз попросила игрока изменить отношение к работе, если тот и дальше хочет выступать на «Камп Ноу».
Напомним, после матча 1-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:1) у 22-летнего футболиста было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.
«Барселона» наложит на Дембеле огромный штраф
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