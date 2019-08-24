ЦСКА одержал победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве России
В матче 7-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 79-й минуте главный арбитр встречи Евгений Бутан показал красную карточку защитнику «Ахмата» Имрану Альсултанову. Через 5 минут полузащитник московского ЦСКА Наяир Тикнизян вывел «армейцев» вперёд в счёте. Таким образом, «Ахмат» потерпел второй подряд поражение в молодёжном первенстве страны.
Московский ЦСКА набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ахмат» (9) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 16 очков в 7 матчах.
- 24 августа 2019
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