ЦСКА одержал победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве России

В матче 7-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 79-й минуте главный арбитр встречи Евгений Бутан показал красную карточку защитнику «Ахмата» Имрану Альсултанову. Через 5 минут полузащитник московского ЦСКА Наяир Тикнизян вывел «армейцев» вперёд в счёте. Таким образом, «Ахмат» потерпел второй подряд поражение в молодёжном первенстве страны.



Московский ЦСКА набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ахмат» (9) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 16 очков в 7 матчах.