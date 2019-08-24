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ЦСКА одержал победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве России

ЦСКА одержал победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве России
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 79-й минуте главный арбитр встречи Евгений Бутан показал красную карточку защитнику «Ахмата» Имрану Альсултанову. Через 5 минут полузащитник московского ЦСКА Наяир Тикнизян вывел «армейцев» вперёд в счёте. Таким образом, «Ахмат» потерпел второй подряд поражение в молодёжном первенстве страны.

Московский ЦСКА набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ахмат» (9) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 16 очков в 7 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 7-й тур
24 августа 2019, суббота. 12:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
1 : 0
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 – Тикнизян – 84
Удаления: нет – Альсултанов, 79
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