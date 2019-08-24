Семак: в Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1). В этом матче наставник не мог руководить командой из-за дисквалификации.
«В Уфу вернулся с прекрасными ощущениями, но результат, к сожалению, для нас на данном этапе неудачный. Будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше.
Надеюсь, здесь удастся сыграть на новом стадионе, давно обещанном. Поздравляю ребят из «Уфы», они сегодня победу заслужили, с чем их и поздравляю.
В Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ. К сожалению, это так, как ни прискорбно. Конечно, Уфа» заслужила новый стадион своими результатами. При мне и проект был, и его согласование было получено. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит", – приводятся слова Семака в "Инстаграме" на странице ProSport.
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