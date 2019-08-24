Симутенков: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей, сказалось отсутствие Семака

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Сегодня мы сыграли ниже своих возможностей. «Уфу» — с заслуженной победой. Дождались своего момента и использовали — вот и всё. Конечно, сказалось отсутствие Семака. Присутствие главного тренера у бровки всегда влияет на команду», — сказал Симутенков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.
В 8-м туре РПЛ «Уфа» 31 августа на своём поле сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» 1 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком».
- 24 августа 2019
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