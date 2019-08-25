Рассказов — о дебютном матче в составе «Спартака»: я просто офигел

Защитник «Спартака» Николай Рассказов вспомнил свой дебютный матч в основной команде красно-белых.
«Уже не помню, какого именно числа дебютировал. Это был матч с «Анжи». Я сыграл 56 минут, где-то так. Такие эмоции не забываются. Когда на протяжении практически восьми лет идёшь к этой цели, и понимаешь, что выйдешь в стартовом составе за эту команду… Я просто офигел, когда вышел на стадион, увидел эти трибуны, поддержку болельщиков. Я был очень рад, что добился цели. И конечно, я уже думал о других целях. Чтобы как можно увереннее закрепиться в команде», — сказал Рассказов в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
В сезоне-2019/20 Рассказов принял участие в 3 матчах РПЛ за «Спартак», однако не сумел отметиться результативными действиями.
- 25 августа 2019
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