Рассказов — о дебютном матче в составе «Спартака»: я просто офигел

Защитник «Спартака» Николай Рассказов вспомнил свой дебютный матч в основной команде красно-белых.



«Уже не помню, какого именно числа дебютировал. Это был матч с «Анжи». Я сыграл 56 минут, где-то так. Такие эмоции не забываются. Когда на протяжении практически восьми лет идёшь к этой цели, и понимаешь, что выйдешь в стартовом составе за эту команду… Я просто офигел, когда вышел на стадион, увидел эти трибуны, поддержку болельщиков. Я был очень рад, что добился цели. И конечно, я уже думал о других целях. Чтобы как можно увереннее закрепиться в команде», — сказал Рассказов в интервью клубной пресс-службе «Спартака».



В сезоне-2019/20 Рассказов принял участие в 3 матчах РПЛ за «Спартак», однако не сумел отметиться результативными действиями.